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19 вересня • оновлено в 08:06
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Вольфсбург – Олександрія: дивитися онлайн матч Ліги Європи

1.1т Читати матеріал російською

Бронзовий призер чемпіонату України "Олександрія" у четвер, 19 вересня, дебютує в груповому турнірі Ліги Європи.

Команда Володимира Шарана на стадіоні "Фольксваген-Арена" зустрінеться з німецьким "Вольфсбургом". OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Вольфсбург – Олександрія. Початок – о 22:00 за київським часом.

ДЕ ДИВИТИСЯ ВОЛЬФСБУРГ – ОЛЕКСАНДРІЯ

Побачити історичний для українського колективу поєдинок можна буде в ефірі каналу "Футбол 2".

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ФК "Олександрія"

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Крім того, трансляцію з Німеччини в своїй ефірній сітці запланував російський мовник "Матч! Футбол 3".

ПРОГНОЗ НА ВОЛЬФСБУРГ – ОЛЕКСАНДРІЯ

Дебютант основної сітки Ліги Європи вважається букмекерам дуже глибоким аутсайдером. Ставки на перемогу гостей приймаються з нечуваними коефіцієнтом 15,00.

Нічия оцінюється котируванням 7,00. А показники на успіх німецької команди досягають рівня 1,18.

ХТО РОЗСУДИТЬ ВОЛЬФСБУРГ – ОЛЕКСАНДРІЯ

Обслуговувати зустріч в Німеччині довірили бригаді арбітрів з Туреччини, головним в якій буде Халіс Озках'я.

Допомагати йому будуть лінійні судді Джейхун Сесігюзель та Хакан Емішкен, а роль четвертого рефері виконає Алпер Улуса.

Володимир Шаран

Володимир Шаран

ФК "Олександрія"

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Олівер Гласнер, головний тренер "Вольфсбурга":

– Ми переглянули кілька ігор "Олександрії". Команда грає дуже агресивно і намагається діяти на високих швидкостях. Про клас "Олександрії" свідчить і те, що вона в чемпіонаті посіла третє місце, поступившись лише таким відомим в Європі командам, як "Шахтар" і "Динамо". На нас чекає непросте випробування, але від цього наше завдання не змінюється – тільки перемога

Володимир Шаран, головний тренер "Олександрії":

– "Вольфсбург" любить грати на контратаках. Схема дуже хороша і підбір гравців під цю схему в них є. Вони не відходять від своєї формації: 3-4-3, і нам потрібно бути готовими до того, як вони почнуть матч. Природно, вони вміють застосовувати пресинг на чужій половині, а коли забивають, відразу закриваються. Потрібно зіграти так, щоб потім не соромно було дивитися в очі вболівальникам, футболістам і президенту клубу. Розуміємо, що тепер за нас буде вболівати вся Україна

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"Вольфсбург": Перван – Руссіен, Кнохе, Гілавогі, Тіссеран, Арнольд, Герхардт, Вільям, Брекало, Віктор, Вегорст

"Олександрія": Паньків – Лучкевич, Дубра, Бухал, Мірошниченко, Банада, Гречишкін, Довгий, шастати, Безбородько, Третьяков

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболістам київського "Динамо" загрожує серйозний штраф в разі невдачі у поєдинку Ліги Європи проти шведського "Мальме".

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Читайте всі новини по темі "Ліга Європи" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга Європи
Місце
Німеччина Вольфсбург
Теги
ПФК Олександрія ФК Вольфсбург
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