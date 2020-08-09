Власник "Спартака": ми знімаємось з чемпіонату Росії. Нехай грають без нас!

Президент московського футбольного клубу "Спартак" Леонід Федун прийняв рішення з понеділка, 10 серпня, зняти команду з чемпіонату Росії.

Власник команди не витримав неоднозначного суддівства. У першому турі у ворота команди поставили два пенальті (на відео), які викликали багато питань у футбольній громадськості РФ.

"Мене підтримувати не треба! Я завтра оголошу, що ми знімаємось з чемпіонату. Нехай грають без нас! Так. Можете так і написати. У цій клоунаді, яку влаштували, я брати участь не хочу. І витрачати гроші теж. Не потрібен "Спартак", значить, не потрібен!" – цитує Федуна СЕ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, шахраї розвели головного тренера "Спартака" Доменіко Тедескі майже на 250 000 рублів (трохи більше $ 3500). Зловмисник представився співробітником клубу, який знаходився в цей момент практично в сусідньому номері.