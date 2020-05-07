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7 травня • оновлено в 18:50
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Власник "Спартака" Леонід Федун госпіталізований з коронавірусом

2.6т
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Власник московського "Спартака" Леонід Федун був госпіталізований з коронавірусом.

"У голови ради директорів ФК "Спартак-Москва" Леоніда Арнольдовича Федуна діагностована коронавірусна інфекція. Зараз він знаходиться на лікуванні в лікарні. Клуб бажає Леоніду Арнольдовичу якнайшвидшого одужання!" – написано на офіційному сайті "червоно-білих".

Леонід Федун

Леонід Федун

Комерсант

Як повідомляє інформагентство Metaratings, стан 64-річного функціонера є стабільним, хвороба протікає не у важкій формі. Він був госпіталізований в плановому порядку відразу після того, як здав позитивний тест на коронавірус.

На момент призупинення російської Прем'єр-ліги "Спартак" Федуна займає восьме місце в таблиці після 22 турів, маючи в своєму активі 28 очок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, батька Хабіба Нурмагомедова, який був госпіталізований в Махачкалі, в екстреному порядку доставили в Москву.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Коронавірус
Тег
Спартак Москва
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