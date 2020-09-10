Власник "Наполі" заразився коронавірусом і відвідав зустріч президентів клубів Серії А

Власник "Наполі" Ауреліо де Лаурентіс заразився коронавірусом і відвідав зустріч, на якій були присутні президенти всіх команд італійської Серії А, незважаючи на наявність симптомів захворювання.

Як повідомляє видання Football Italia, Де Лаурентісу стало погано, коли він відправився на острів Капрі разом зі своєю дружиною. Футбольний функціонер здав тест на COVID-19, але не став чекати його результатів і відправився на збори, де вечеряв зі своїми колегами.

Під час зустрічі Де Лаурентісу подзвонили і повідомили, що у нього виявлено коронавірус. Він негайно розповів про це іншим і залишив ресторан. Вийшовши із закладу, президент "Наполі" поспілкувався з журналістами, але не надів захисну маску і не дотримувався правил соціального дистанціювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе здав позитивний тест на коронавірус і прийшов на тренування команди.

Дізнайся першим результати "коронавірусного" сезону УПЛ у нас в Telegram!