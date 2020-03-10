Власник іменитої футбольної команди захворів на коронавірус

Власник грецького "Олімпіакоса" та англійського "Ноттінгем Форест" Евангелос Марінакіс захворів на коронавірус, про що він повідомив у себе в Instagram.

"Новий вірус "відвідав" мене, і я думаю, що зобов'язаний розповісти про це суспільству. Я добре себе почуваю, оскільки йду на всі необхідні заходи та прислухаюся до вказівок лікарів. Я наполегливо рекомендую моїм співгромадянам робити те ж саме. Бажаю всім якнайшвидшого одужання", – написав Марінакіс на своїй сторінці в соціальній мережі.

Евангелос Марінакіс

Варто відзначити, що 27 лютого він був присутній на матчі Ліги Європи між "Арсеналом" і "Олімпіакосом", який пройшов у Лондоні. Крім того, в п'ятницю, 6 березня, Марінакіс побував на домашньому поєдинку "Ноттінгем Форест", який його команда програла з рахунком 0:3. Після гри він заходив у роздягальню, де спілкувався з футболістами, і зробив декілька фотографій з фанатами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, розіграш єврокубків може бути припинений на стадії чвертьфіналів для боротьби з поширенням коронавірусу.

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