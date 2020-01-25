Визнано недійсними: Росія порушила правила ФІФА і поплатилася

Вибори нового глави Російської Прем'єр-Ліги (РПЛ) визнані недійсними.
Як повідомляє прес-служба Російського футбольного союзу (РФС), в процесі не були в повній мірі дотримані основні принципи і вимоги, що пред'являються регламентуючими документами ФІФА і РФС.
Сергій Прядкін
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16 січня 58-річний Сергій Прядкін був переобраний президентом РПЛ на п'ять років. РФС зажадав провести вибори президента РПЛ протягом трьох місяців з моменту винесення цього рішення Виборчого комітету РФС.
Ліга може оскаржити рішення РФС протягом трьох робочих днів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії футболіст нокаутуючим ударом відправив суперника в реанімацію. Потерпілий втратив свідомість і був терміново госпіталізований в лікарню, де лікарі встановили в добавок до травм важкий струс мозку.
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