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Визнаний найкращим! Воротар збірної України викликав фурор в Іспанії

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Сейв голкіпера збірної України Андрія Луніна очолив топ-5 воротарських сейвів чемпіонату Іспанії з футболу за підсумками березня. Момент за участю українця визнали найкращим.

20-річний воротар мадридського "Реала", який виступає на правах оренди за "Леганес", відбив штрафний удар Лемара в матчі з "Атлетіко" (0:1).

Також у список п'яти кращих потрапили сейви Хав'єра Діаса Санчеса, Херонімо Рульі, Дієго Лопеса і Томаша Вацліка.

Новини
Лунін повертається в "Реал": названо умову

Як повідомляв OBOZREVATEL, після провального сезону "Реал" звільнив іспанського тренера Сантьяго Соларі і повернув француза Зінедіна Зідана. При цьому мадридський клуб підставив українця Андрія Луніна, позбавивши його перспективи закріпитися в команді.

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Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Іспанії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Чемпіонат Іспанії
Особа
Андрiй Лунiн
Місце
Іспанія
Тег
Леганес
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Gibson Ashley
Gibson Ashley
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