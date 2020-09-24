Визначився володар Суперкубка УЄФА

Німецька "Баварія" в додатковий час обіграла іспанську "Севілью" і завоювала Суперкубок УЄФА. Поєдинок між переможцем Ліги чемпіонів і володарем трофея Ліги Європи пройшов у Будапешті на "Пушкаш Арені" і завершився з рахунком 2:1.

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу "Баварія" – "Севілья".

Поєдинок розпочався без усякого розгойдування. Вже з перших хвилин гострі моменти виникали в штрафний обох команд, і на 11-й хвилині рахунок був відкритий.

Ракітіч вривався в зону перед воротарським, відгукуючись на скидку, й Алаба зачепив хорвата плечем, штовхнувши суперника в спину. Окампос впевнено реалізував покарання – 0:1.

Пропустивши першою, "Баварія" кинулася відіграватися, влаштувавши дикий пресинг на ворота Буну. "Севілья" сiла в оборону, практично не загрожуючи Нойєру. На 30-й хвилині Левандовскі не реалізував вихід сам на сам, а через кілька хвилин створив гол для партнера по команді.

Мюллер зовнішньою стороною стопи навісив у воротарський, поляк чудово розвернувся і зробив зручну скидку назад на Горетцка – 1:1.

Леон Горетцка

Після перерви малюнок гри не змінився. Мюнхенці володіли ініціативою і на 51-й хвилині Левандовські забив другий гол, який був скасований після перегляду VAR (офсайд).

До кінця основного часу футболісти з Мюнхена були ближче до голу, однак це не врятувало матч від додаткового часу.

Доля зустрічі вирішилася в першому екстра таймі. На 104-й хвилині Алаба завдав щільного удару з напівльоту! Буну двома руками відбив перед собою, і свіжий Мартінес головою послав м'яч у сітку з центру штрафного – 2:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Баварія" встановила "вічний" рекорд Ліги чемпіонів, вигравши всі матчі сезону 2019/2020.