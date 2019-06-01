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Визначився суперник України у плей-офф чемпіонату світу з футболу U-20

Визначився суперник України у плей-офф чемпіонату світу з футболу U-20
Наші співвітчизники проведуть матч 1/8 фіналу 3 червня
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Молодіжна збірна України з футболу в 1/8 фіналу чемпіонату світу, який проходить в Польщі з 23 травня по 15 червня, зіграє з командою Панамою.

Матч Україна - Панама відбудеться 3 червня. Початок о 18:30.

Суперник наших юних футболістів визначився в останньому турі групового етапу.

За регламентом турніру в плей-офф виходять команди, яки посіли перші два місця. Збірна Панами зайняла третю позицію, але змогла пробитися далі, увійшовши до четвірки кращих.

Визначився суперник України у плей-офф чемпіонату світу з футболу U-20

У разі успіху підопічні Олександра Петракова в 1/4 фіналі змагатимуться з переможцем пари Колумбія - Нова Зеландія.

Визначився суперник України у плей-офф чемпіонату світу з футболу U-20

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Нагадаємо, що в заключному матчі групового етапу мундіалю "синьо-жовті" зіграли внічию з Нігерією, завоювавши перше місце в групі D.

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Місце
Польща
Тег
Молодіжна збірна України з футболу
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