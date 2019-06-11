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Визначився суперник України у фіналі чемпіонату світу з футболу U-20

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Збірна України у фіналі чемпіонату світу з футболу серед молодіжних команд U-20 зіграє з Південною Кореєю.

Джун

Джун

Азіати в півфіналі мінімально обіграли чинного чемпіона Південної Америки – Еквадор. Зустріч завершилася з рахунком 1:0. Переможний гол на 39-й хвилині забив Джун.

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Нагадаємо, що півфінальний матч чемпіонату світу з футболу U-20 Україна – Італія завершився з рахунком 1:0. М'яч на 65-й хвилині забив Булеца.

На останніх секундах італійці забили гол у відповідь, але бразильський арбітр Рафаель Клаус після перегляду VAR прийняв рішення скасувати взяття воріт. Таке рішення в Італії назвали ганьбою.

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Тег
Молодіжна збірна України з футболу
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Носова Гузалия
Носова Гузалия
Cпacибо тем, кто показал мнe сaйт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/0p538hc Пpостo пройдя oпpос получила почти пoлyгoдовyю заpплaту)) Пoльзуйтecь, пoка eщe есть вoзмoжноcть=)
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