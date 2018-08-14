Визначився суперник "Динамо" в плей-офф Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" в раунді плей-офф відбору Ліги чемпіонів за вихід в основний груповий турнір битиметься з "Аяксом".

Віце-чемпіон Нідерландів в матчі-відповіді третього кваліфікаційному раунді з рахунком 3:0 обіграв бельгійський "Стандарт".

Першу зустріч з "Аяксом" "Динамо" проведе 21/22 серпня (на виїзді), матч-відповідь відбудеться - 28/29 серпня (вдома).

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Нагадаємо, що "Динамо" в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів пройшло чеську "Славію". Після гостьової нічиєї 1:1, підопічні Олександра Хацкевича здобули красиву домашню перемогу - 2:0.

Пізніше був опублікований відеоогляд гри, а також післяматчевий коментар головного тренера "біло-синіх".