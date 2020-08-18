Визначився перший фіналіст Ліги чемпіонів

Французький ПСЖ обіграв німецький "РБ Лейпциг" в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів і вперше в своїй історії вийшов у фінал турніру. Зустріч на порожньому стадіоні Ештадіу да Луж завершилася з рахунком 3:0.

Через пандемію коронавiрусу на цій стадії Ліги чемпіонів команди проводять по одному матчу на нейтральному полі в Португалії.

Фаворит із Парижа впевнено розпочав зустріч і вже на 13-й хвилині рахунок був відкритий. Неймар заробив фол. Подачу зі штрафного виконав Ді Марія і Маркіньос у дотик головою відправив м'яч у сітку – 1:0.

Після голу "Лейпциг" повністю втратив нитку гри і ніяк не зміг зловити ритм. Кожну атаку суперників німці зупиняли лише фолом.

Гулачі, віддаючи пас на свого захисника помилився, шкіряна сфера потрапила до Неймара, той ефектно віддав у центр на Ді Марію, де 32-річний атакуючий півзахисник збірної Аргентини точно пробив воротаря – 2:0.

Після перерви малюнок матчу не змінився. ПСЖ домінував на полі і легко вкотив третій гол. Лише на останніх хвилинах футболісти з Німеччини активізувалися, але не змогли забити навіть гол престижу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у чвертьфіналі парижани зробили неймовірний камбек у матчі з "Аталантою" українця Руслана Малиновського, забивши два голи у доданий до другого тайму час (2:1).

Другий півфінал "Ліон" - "Баварія" пройде 19 серпня в 22:00. Фінал заплановано на 23 серпня.