Визначився переможець Ліги націй

Збірна Португалії з футболу, розбивши в фіналі команду Нідерландів, стала переможницею Ліги націй УЄФА сезону 2018/2019. Матч на стадіоні "Драгау" в Порту завершився з рахунком 1:0.

Португалія - Нідерланди

Господарі з перших секунд заволоділи ініціативою, але гості, немов переодягнений "Аякс", влаштували вражаючий пресинг. Нідерланди побудували свою гру на позиційному нападі, вперше втікши в контратаку на 33-й хвилині.

Португалія - Нідерланди

В цілому Португалія виглядала сильнішою. Вона не так багато володіла м'ячем, але доводила до удару майже кожну атаку.

Португалія - Нідерланди

Другий тайм почався з атак Кріштіану і Ко. 15 хвилин м'яч практично не залишав половину поля голландців. Було помітно, що підопічні Фернанду Сантуша налаштовані дуже рішуче, і по такій грі вони рано чи пізно повинні були забити.

Португалія - Нідерланди

Португалія - Нідерланди

Це сталося на 60-й хвилині. Бернарду Сілва зліва зробив передачу в центр на Гедеша, який в дотик низом відправив круглого точно в кут. Пропущений гол явно підбадьорив "помаранчевих". Голландська команда стала грати зібраніше і настирніше, влаштувавши справжню облогу воріт Сіллессена.

Португальські футболісти повністю віддали ініціативу супернику, зробивши акцент на контратаках.

Штурм збірної Нідерландів ефекту не дав і Португалія святкує перемогу в Лізі націй.

Португалія – Голландія 1:0

Гол: 1:0 – 60 Гедеш.

Португалія – Руй Патрісіу, Діаш, Геррейро, Нелсон Семеду, Фонте, Бернарду Сілва, Данилу Перейра, Гедеш (Рафа Сілва, 75), Бруну Фернандеш (Моутінью, 81), Вільям Карвалью, Роналду.

Голландія – Сіллессен, де Лігт, Блінд, Думфріс, ван Дейк, Депа, де Рон (де Йонг, 81), Бергвейн (ван де Бек, 60), Вейналдум, Бабел (Промес, 46), де Йонг.

Попередження: Думфріс (88).

Португалія - Нідерланди

Португалія - Нідерланди

Новини Роналду забив фантастичний гол у півфіналі Ліги націй

Як повідомляв OBOZREVATEL, в півфіналі Кріштіану Роналду зробив хет-трик у матчі зі Швейцарією і вивів збірну Португалії в фінал Ліги націй.

У другій грі 1/2 фіналу лише в додатковий час голландці розібралися з командою Англії.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!