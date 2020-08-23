Визначився переможець Ліги чемпіонів

Німецька "Баварія" обіграла французький ПСЖ і в шостий раз в своїй історії стала переможницею Ліги чемпіонів. Фінальний матч пройшов в Лісабоні на "Ештадіу да Луш" і завершився з рахунком 1:0.

"Баварія" виграла Лігу чемпіонів

OBOZREVATEL вів онлайн-трансляцію матчу ПСЖ – Баварія.

"Баварія" з перших секунд початку пресингувати, притиснувши парижан до воріт. До 10-ї хвилини ситуація більш-менш вирівнялася і вже не спостерігалося такої тотальної переваги німців. Парижанам дуже важко було виходити зі своєї половини поля.

Анхель Ді Марія (в синьому)

Незважаючи на позиційну перевагу німців, першу по справжньому небезпечну контратаку провів саме ПСЖ. Неймар пішов від суперника, і не дивлячись пробив з лівої низом під Нойєром. Голкіпер дивом зачепив ногою м'яч, і той відскочив йому в руку.

У відповідь Левандовскі завдав забійний удар, який прийняла на себе штанга. Гра помітно пожвавилася і стала менше часу проходити в центральному колі.

"Баварія" дуже професійно позбавляла суперника швидкості, при цьому сама досить швидко атакувала, захопивши ініціативу.

Кінцівка тайму пройшла в штурмі баварців, однак за кілька секунд до перерви ПСЖ міг спокійно відкривати рахунок.

Німецькі футболісти зробили дику помилку, подарувавши м'яч Мбапе у власному штрафному майданчику. Француз розгубився від такого подарунка, спершу віддавши зайву передачу на партнера, а потім несильно пробив чітко в Нойєра.

На 51-й хвилині на поле ледь не розгорілася бійка після жорсткого фолу Гнабрі на Неймара. Свого бразильця відразу побіг захищати Леандро Паредес. Почалася сутичка, за підсумками якої головний арбітр нагородив "гірчичниками" і Гнабрі і Паредеса.

Неймар (в синьому)

"Баварія" легко вела гру, раз по раз створюючи небезпеку біля воріт Наваса і на 60-й хвилині відкрила рахунок. Тактика мюнхенців розтягувати оборону суперника фланговими передачами дала свої плоди. Кімміх зряче закинув на дальній кут воротарського майданчика, звідки Коман головою поклав у сітку – 0:1.

ПСЖ нічого не міг зробити в атаці, усіма силами відійшовши у захист, і намагаючись не пропустити другий гол. Мбаппе і Неймару ніяк не вдавалося загострити ситуацію біля воріт Нойєра.

Роберт Левандовскі (в червоному)

За 10 хвилин до кінця основного часу Тухель кинув "пожежників" рятувати ситуацію, випустивши Курзава і Шупо-Мотінга. На результат це не вплинуло і "Баварія" в шостий раз в своїй історії виграла Лігу чемпіонів. Більше перемог в турнірі тільки на рахунку "Реала" (13) і "Мілана" (7).

Мануеля Нойєра довелося кілька разів рятувати свої ворота

ПСЖ Франція – "Баварія" Німеччина 0: 1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 59 Коман.

ПСЖ – Навас, Кімпембе, Керер, Тіаго Сілва, Маркіньос, Еррера (Дракслер, 72), Паредес (Верратті, 65), Ді Марія (Ерік Максім Шупо-Мотінг, 80), Бернат (Курзава, 80), Мбаппе, Неймар.

Баварія – Нойер, Боатенг (Зюле, 25), Алаба, Кіммі, Горетцка, Девіс, Алькантара (Толіссо, 86), Коман (Перішич, 68), Гнабрі (Коутіньйо, 68), Левандовскі, Мюллер.

Попередження: Девіс (28), Паредес (52), Гнабрі (52), Зюле (56), Неймар (81), Тіаго Сілва (83), Курзава (85), Мюллер (90).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в плей-офф парижани здолали дортмундську "Боруссію" (3:2 за сумою двох зустрічей), "Аталанту" (2:1) і "Лейпциг" (3:0). "Баварія" легко розібралася з "Челсі" (7:1 після двох ігор), "Барселоною" (8:2) і "Ліоном" (3:0).