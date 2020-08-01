Визначився переможець Кубка Англії

Лондонський "Арсенал" обіграв земляків з "Челсі" і в рекордний, 14-й раз, став переможцем Кубка Англії з футболу.

Фінальний матч пройшов на столичному стадіоні "Уемблі" при порожніх трибунах і і завершився з рахунком 2:1.

У складі переможців дубль зробив габонський нападник П'єр-Емерік Обамеянг (28-а і 67-а хвилини), перший м'яч він забив з пенальті. У "Челсі" відзначився форвард Крістіан Пулішіч (5). Півзахисник "Челсі" Матео Ковачич був видалений з поля на 73-й хвилині зустрічі за другу жовту картку.

Завдяки перемозі лондонський клуб забезпечив собі участь в Лізі Європи в наступному сезоні. У чемпіонаті Англії "Арсенал" посів восьме місце.

Як повідомляв OBOZREVATEL, англійський арбітр Ентоні Тейлор, який вивів "Челсі" і "Арсенал" на фінал Кубка країни, став першим рефері в історії турніру, кому вдалося відсудити фінал двічі, починаючи з 1901 року.