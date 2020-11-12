Визначився останній суперник України на Євро-2020

Третім суперником збірної України на груповому етапі чемпіонату Європи з футболу-2020 стане збірна Північної Македонії.

Стиковий матч з Грузією завершився гостьовою перемогою з рахунком 1:0. Єдиний гол на 56-й хвилині забив 37-річний Горан Пандєв.

Континентальна першість пройде з 11 червня по 11 липня 2021-го. Крім України і Північної Македонії в групі С зіграють команди Нідерландів та Австрії.

Грузія – Північна Македонія 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 56 Пандев.

Грузія – Лорія, Двалі (Давіташвілі, 90), Какабадзе, Кверквелія, Кашия (Джігаурі, 88), Канкава, Квеквескірі, Окріашвілі, Гвільям (Папунашвілі, 80), Казаїшвілі (Хочолава, 90), Качарава (Лобжанідзе, 81).

Північна Македонія – Димитріївськи, Муслім, Велкоськи, Бейтулаі, Рістовскі (Зайков, 89), Ніколов (Костадінов, 84), Адемі (Спировски, 67), Елмаз, Аліоскі, Несторівськи (Трічковскі, 89), Пандєв.

Попередження: Ніколов (62), Кашия (75), Окріашвілі (78), Несторівський (82), Костадінов (90).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 жовтня 2019 року збірна України в 7-му турі кваліфікації чемпіонату Європи-2020 обіграла чемпіона континенту – команду Португалії – і з першого місця вийшла до фінальної частини турніру.