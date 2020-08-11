Визначився можливий суперник "Шахтаря" у півфіналі Ліги Європи

Михайло Морозов Футбол 09:44, 11.08.2020

"Інтер" здобув мінімальну перемогу над леверкузенським "Баєром" з рахунком 2:1 і вийшов у півфінал Ліги Європи, де зустрінеться з переможцем пари "Шахтар" – "Базель".

Матч почався з тотальної переваги міланської команди, яка забила два голи вже до 21-ї хвилини. Спочатку Ніколо Барелла підтримав атаку другим темпом і відправив м'яч у дальній кут воріт суперника, а потім Ромелу Лукаку насилу виграв боротьбу у захисника і проштовхнув ігровий снаряд повз голкіпера. "Баєр" скоротив відставання в рахунку через три хвилини, але на більше німців не вистачило. Надалі "Інтер" був ближчим до того, щоб збільшити свою перевагу, ніж пропустити, але голів команди більше не забивали.

Нагадаємо, що півфінал, в якому італійський клуб може зіграти з донецьким "Шахтарем", відбудеться в понеділок, 17 серпня, о 22:00.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "гірників" Луїш Каштру розповів, чого чекає від чвертьфінального матчу проти "Базеля".

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