Визначився можливий суперник "Шахтаря" у фіналі Ліги Європи

"Севілья" здобула вольову перемогу над "Манчестер Юнайтед" у півфіналі Ліги Європи і завоювала путівку у вирішальний матч турніру, де зіграє з переможцем пари "Інтер" – "Шахтар".

Англійці відкрили рахунок вже на дев'ятій хвилині зустрічі завдяки точному удару Бруну Фернандеша з пенальті, проте номінальним господарям вдалося відігратися через 15 хвилин. "Севілья" провела стрімку контратаку, яку впевнено завершив Сусо, встановивши остаточний рахунок першого тайму.

Друга половина почалася з неймовірного тиску "Манчестер Юнайтед". Англійський клуб створив декілька небезпечних моментів біля воріт суперника, але голкіпер іспанців Боно зловив кураж і не дав себе пробити. "Севільї" вдалося відсунути гру від своїх володінь і вирвати перемогу за 12 хвилин до закінчення матчу, коли нападник Люк де Йонг замкнув подачу з флангу – 2:1.

Нагадаємо, що фінал Ліги Європи відбудеться в п'ятницю, 21 серпня, в Кельні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, останній чвертьфінал Ліги чемпіонів між "Манчестер Сіті" та "Ліоном" завершився грандіозною сенсацією.