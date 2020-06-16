Визначився чемпіон Німеччини з футболу

"Баварія" перемогла "Вердер" у матчі 32-го туру першості Німеччини з футболу (1:0), втридцяте в історії і ввосьме поспіль завоювавши чемпіонство в Бундесліги.

Перший титул мюнхенці здобули в 1932-му, десятий – у 1987-му (після трьох поспіль), двадцятий – в 2006-му, а на нову десятку знадобилося всього 14 сезонів. За цей час "Баварія" по разу опускалася на четверте (2007-й) і третє (2011-й) місця і двічі (2009-й, 2012-й) була другою.

Мюнхенський клуб виграв 29-й із 57 розіграшів Бундесліги (заснована в 1963-му). Більше, ніж усі інші клуби разом узяті – у них залишилося 28 титулів у сумі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Манчестер Сіті" веде переговори з мюнхенською "Баварією" з приводу покупки Люки Ернандеса – лівого захисника, на позиції якого виступає Олександр Зінченко.