Визначилися всі учасники плей-оф Ліги чемпіонів

Після того, як в середу, 9 грудня, були зіграні заключні матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, визначилися 16 команд, які продовжать боротьбу за найпрестижніший клубний трофей Європи.

В 1/8 фіналу зіграють "Баварія", "Атлетіко", "Реал", "Боруссія" М, "Манчестер Сіті", "Порту", "Ліверпуль", "Аталанта", "Челсі", "Севілья", "Боруссія" Д, "Лаціо", "Ювентус", "Барселона", ПСЖ і "РБ Лейпциг".

Жеребкування раунду плей-оф відбудеться 14 грудня в швейцарському Ньоні. 16 – 17 і 23 – 24 лютого заплановані перші поєдинки. Матчi-вiдповiдi відбудуться 9 – 10 і 16 – 17 березня 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" в Лізі чемпіонів сезону 2020/2021 зайняв третє місце в групі B і продовжить виступ у Лізі Європи. Там же навесні гратиме і київське "Динамо".