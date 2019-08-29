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Визначилися всі учасники Ліги чемпіонів

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Став відомий повний склад учасників основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА.

28 серпня по підсумками матчів плей-офф кваліфікації останні путівки в груповий турнір завоювали "Аякс", "Брюгге" і "Славія". Таким чином список з 32 команд-щасливчиків остаточно сформувався.

"Ліверпуль" - чинний володар трофею

"Ліверпуль" - чинний володар трофею

На жеребкуванні групового етапу, яке відбудеться 29 серпня в Монако, команди за традицією будуть розділені на чотири кошики. Чемпіон України "Шахтар" опинився у другому кошику. До першого потрапили переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи минулого сезону, а також чемпіони шести найсильніших національних першостей за рейтингом УЄФА.

Решта кошиків заповнилися згідно з клубним коефіцієнтом.

Перший кошик: "Ліверпуль", "Челсі", "Барселона", "Манчестер Сіті", "Ювентус", "Баварія", "ПСЖ", "Зеніт";

Другий кошик: "Реал", "Атлетіко", "Боруссія" Дортмунд, "Наполі", "ШАХТАР", "Тоттенхем", "Бенфіка", "Аякс";

Третій кошик: "Ліон", "Байєр", "Зальцбург", "Олімпіакос", "Валенсія", "Інтер", "Динамо" Загреб, "Брюгге";

Четвертий кошик: "Локомотив", "Генк", "Галатасарай", "Лейпциг", "Славія", "Црвена Звезда", "Аталанта", "Лілль".

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Ліга чемпіонів
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