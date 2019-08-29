Визначилися всі учасники Ліги чемпіонів

Став відомий повний склад учасників основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА.
28 серпня по підсумками матчів плей-офф кваліфікації останні путівки в груповий турнір завоювали "Аякс", "Брюгге" і "Славія". Таким чином список з 32 команд-щасливчиків остаточно сформувався.
"Ліверпуль" - чинний володар трофею
На жеребкуванні групового етапу, яке відбудеться 29 серпня в Монако, команди за традицією будуть розділені на чотири кошики. Чемпіон України "Шахтар" опинився у другому кошику. До першого потрапили переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи минулого сезону, а також чемпіони шести найсильніших національних першостей за рейтингом УЄФА.
Решта кошиків заповнилися згідно з клубним коефіцієнтом.
Перший кошик: "Ліверпуль", "Челсі", "Барселона", "Манчестер Сіті", "Ювентус", "Баварія", "ПСЖ", "Зеніт";
Другий кошик: "Реал", "Атлетіко", "Боруссія" Дортмунд, "Наполі", "ШАХТАР", "Тоттенхем", "Бенфіка", "Аякс";
Третій кошик: "Ліон", "Байєр", "Зальцбург", "Олімпіакос", "Валенсія", "Інтер", "Динамо" Загреб, "Брюгге";
Четвертий кошик: "Локомотив", "Генк", "Галатасарай", "Лейпциг", "Славія", "Црвена Звезда", "Аталанта", "Лілль".
Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" встановило історичний антирекорд в кваліфікації Ліги чемпіонів.
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