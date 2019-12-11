Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Після того, як були зіграні заключні матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів визначилися 16 команд, які вийшли в плей-офф.

ПСЖ, "Реал", "Баварія", "Тоттенхем", "Манчестер Сіті", "Аталанта", "Ювентус", "Атлетіко", "Ліверпуль", "Наполі", "Барселона", "Боруссія" Д, "Лейпциг "," Ліон "," Валенсія "і" Челсі ", продовжать боротися в турнірі за найпрестижніший європейський клубний трофей.

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 16 грудня. Перші матчі цієї стадії заплановані на 18-19, 25-26 лютого. Матчі у відповідь на 10-11 і 17-18 березня 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" був розгромлений в Харкові італійською "Аталантою" в 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів. Підопічні Каштру зазнали поразки з рахунком 0:3.

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