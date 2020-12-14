Визначилися всі пари 1/16 фіналу Ліги Європи

У понеділок, 14 грудня, в штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи, за підсумками якого визначилися 16 пар.

Перші матчі пройдуть на полях команд, назви яких написані першими. Повністю результати церемонії виглядають так:

"Вольфсбергер" – "Тоттенхем"

"Динамо" Київ – "Брюгге"

"Реал Сосьєдад" – "Манчестер Юнайтед"

"Бенфіка" – "Арсенал"

"Црвена Звезда" – "Мілан"

"Антверпен" – "Рейнджерс"

"Славія" Прага – "Лестер"

РБ "Зальцбург" – "Вільярреал"

"Брага" – "Рома"

"Краснодар" – "Динамо" Загреб

"Янг Бойз" – "Баєр"

"Мольде" – "Хоффенхайм"

"Гранада" – "Наполі"

"Маккабі" Тель-Авів – "Шахтар"

"Лілль" – "Аякс"

"Олімпіакос" – ПСВ

Перші поєдинки будуть зіграні 18 лютого, а матчі-відповіді – 25 лютого. Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 26 лютого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, визначилися всі пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.