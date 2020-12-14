Визначилися всі пари 1/16 фіналу Ліги Європи
У понеділок, 14 грудня, в штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи, за підсумками якого визначилися 16 пар.
Перші матчі пройдуть на полях команд, назви яких написані першими. Повністю результати церемонії виглядають так:
"Вольфсбергер" – "Тоттенхем"
"Динамо" Київ – "Брюгге"
"Реал Сосьєдад" – "Манчестер Юнайтед"
"Бенфіка" – "Арсенал"
"Црвена Звезда" – "Мілан"
"Антверпен" – "Рейнджерс"
"Славія" Прага – "Лестер"
РБ "Зальцбург" – "Вільярреал"
"Брага" – "Рома"
"Краснодар" – "Динамо" Загреб
"Янг Бойз" – "Баєр"
"Мольде" – "Хоффенхайм"
"Гранада" – "Наполі"
"Маккабі" Тель-Авів – "Шахтар"
"Лілль" – "Аякс"
"Олімпіакос" – ПСВ
Перші поєдинки будуть зіграні 18 лютого, а матчі-відповіді – 25 лютого. Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 26 лютого.
Як повідомляв OBOZREVATEL, визначилися всі пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.