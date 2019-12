Визначилися всі пари 1/16 фіналу Ліги Європи: результати жеребкування

У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи сезону 2019/2020.

Перші поєдинки пройдуть 20 лютого на полі перших команд, а матчі-відповіді – 27 лютого.

Пари виглядають наступним чином:

"Вулверхемптон" – "Еспаньол"

"Спортинг" – "Істанбул ББ"

"Хетафе" – "Аякс"

"Байєр" Леверкузен – "Порту"

"Копенгаген" – "Селтік"

"АПОЕЛ" – "Базель"

"ЧФР" Клуж – "Севілья"

"Олімпіакос" – "Арсенал"

"АЗ" Алкмаар – "ЛАСК"

"Брюгге" – "Манчестер Юнайтед"

"Лудогорець" – "Інтер"

"Айнтрахт" Франкфурт – "Зальцбург"

"Шахтар" – "Бенфіка"

"Вольфсбург" – "Мальме"

"Рома" – "Гент"

"Рейнджерс" – "Брага".

🔥 Round of 32 draw 🔥



Sum up your reaction with a GIF 📱 #UELdraw pic.twitter.com/n9CYJkCFUz