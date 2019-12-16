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16 грудня • оновлено в 15:34
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Визначилися всі пари 1/16 фіналу Ліги Європи: результати жеребкування

1.8т
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У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи сезону 2019/2020.

Перші поєдинки пройдуть 20 лютого на полі перших команд, а матчі-відповіді – 27 лютого.

Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи

Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи

VTN.vn

Пари виглядають наступним чином:

"Вулверхемптон" – "Еспаньол"

"Спортинг" – "Істанбул ББ"

"Хетафе" – "Аякс"

"Байєр" Леверкузен – "Порту"

"Копенгаген" – "Селтік"

"АПОЕЛ" – "Базель"

"ЧФР" Клуж – "Севілья"

"Олімпіакос" – "Арсенал"

"АЗ" Алкмаар – "ЛАСК"

"Брюгге" – "Манчестер Юнайтед"

"Лудогорець" – "Інтер"

"Айнтрахт" Франкфурт – "Зальцбург"

"Шахтар" – "Бенфіка"

"Вольфсбург" – "Мальме"

"Рома" – "Гент"

"Рейнджерс" – "Брага".

Нагадаємо, що чинним володарем Ліги Європи є лондонський "Челсі", який обіграв у фіналі своїх сусідів з "Арсеналу" з рахунком 4:1.

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Ліга Європи жеребкування
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Швейцарія Ньон
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