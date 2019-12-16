Визначилися всі пари 1/16 фіналу Ліги Європи: результати жеребкування

У швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи сезону 2019/2020.
Перші поєдинки пройдуть 20 лютого на полі перших команд, а матчі-відповіді – 27 лютого.
Жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи
VTN.vn
Пари виглядають наступним чином:
"Вулверхемптон" – "Еспаньол"
"Спортинг" – "Істанбул ББ"
"Хетафе" – "Аякс"
"Байєр" Леверкузен – "Порту"
"Копенгаген" – "Селтік"
"АПОЕЛ" – "Базель"
"ЧФР" Клуж – "Севілья"
"Олімпіакос" – "Арсенал"
"АЗ" Алкмаар – "ЛАСК"
"Брюгге" – "Манчестер Юнайтед"
"Лудогорець" – "Інтер"
"Айнтрахт" Франкфурт – "Зальцбург"
"Шахтар" – "Бенфіка"
"Вольфсбург" – "Мальме"
"Рома" – "Гент"
"Рейнджерс" – "Брага".
🔥 Round of 32 draw 🔥- UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 16, 2019
Sum up your reaction with a GIF 📱 #UELdraw pic.twitter.com/n9CYJkCFUz
Нагадаємо, що чинним володарем Ліги Європи є лондонський "Челсі", який обіграв у фіналі своїх сусідів з "Арсеналу" з рахунком 4:1.
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