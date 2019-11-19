Визначилися всі можливі суперники України на Євро-2020

Після того, як завершилися матчі останнього туру відбору на чемпіонат Європи з футболу-2020, стали відомі всі можливі суперники збірної України.
Фінальна частина пройде на 12 стадіонах 12 міст 11 країн. Збірні-господині вже мають певні групи, в якій потрапили заздалегідь названими парами.
Група A: Італія ("Олімпіко", Рим), Азербайджан ("Олімпійський", Баку)
Група B: Росія ("Санкт-Петербург", Санкт-Петербург), Данія ("Паркен", Копенгаген)
Група C: Нідерланди ("Йохан Кройфф Арена", Амстердам), Румунія ("Арена Націонале", Бухарест)
Група D: Англія ("Уемблі", Лондон), Шотландія ( "Хемпден Парк", Глазго)
Група E: Іспанія ("Сан-Мамес, Більбао), Ірландія ("Дублін Арена ", Дублін)
Група F: Німеччина ("Арена Мюнхен", Мюнхен), Угорщина ("Пушкаш Арена", Будапешт)
Збірна України офіційно потрапила в першу корзину разом з Італією, Англією, Бельгією, Іспанією та Німеччиною, тому не зможе зіграти в групах, де є ці команди.
Так як з УЄФА розводить нашу країну з Росією, то єдиний варіант - група С.
Суперником України стане хтось із третього кошика (Португалія, Туреччина, Австрія, Швеція або Чехія) і переможець плей-офф Ліги націй шляху А (Ісландія, Болгарія, Ізраїль, Румунія, Уельс, Словаччина, Ірландія та Північна Ірландія).
Як повідомляв OBOZREVATEL, успіх збірної України з футболу в матчі 9-го туру кваліфікації на чемпіонат Європи-2020 викликав захоплення у російських уболівальників.
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