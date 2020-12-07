Визначилися суперники збірної України з футболу у відборі на ЧС-2022

Збірна України зіграє з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном у відборі на чемпіонат світу 2022 року, який пройде в Катарі.

У понеділок, 7 грудня, в штаб-квартирі Міжнародної федерації футболу (ФІФА) в Цюріху відбулося жеребкування, за підсумками якого були сформовані 10 груп. Наша команда опинилася у квінтеті D.

Група D: Франція, Україна, Фінляндія, Боснія і Герцеговина, Казахстан

Нагадаємо, що чемпіонат світу в Катарі пройде з 21 листопада по 14 грудня 2022 року. Це буде останній турнір, участь в якому візьмуть 32 команди, і перший, який буде проведений на Близькому Сході.

Путівки на ЧС-2022 отримають десять переможців груп, а ще три місця будуть розіграні в стикових матчах. У плей-оф потраплять команди, що зайняли другі місця, і два представника Ліги націй (ЛН).

Перші матчі відбору пройдуть 24-25 березня 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Україна вилетіла з елітного дивізіону ЛН після рішення УЄФА присудити нашій команді технічну поразку в матчі зі Швейцарією.