Визначилися суперники українських команд в Лізі Європи

Михайло Морозов Футбол 10:12, 18.09.2020

Українські "Колос" і "Десна" дізналися суперників по третьому кваліфікаційному раунду Ліги Європи.

Як повідомляється на офіційному сайті УЄФА, сенсаційно обігравши грецький "Аріс" з рахунком 2:1 у своєму дебютному матчі в єврокубках, команда з села Ковалівка на виїзді зустрінеться з хорватської "Рієкою".

"Десна", яка також вперше бере участь у турнірах під егідою УЄФА, розпочне свої виступи в Лізі Європи виїзним поєдинком проти німецького "Вольфсбурга". Нагадаємо, що "вовки" зустрічалися з донецьким "Шахтарем" в 1/8 фіналу ЛЄ 2019/20, обидва рази програвши "гірникам".

Поєдинки третього кваліфікаційного раунду турніру пройдуть 24 вересня і будуть зіграні в форматі одноматчевого протистояння.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в матчі "Бачка Топола" – ФКСБ (колишній "Стяуа") команди влаштували перестрілку, забивши 12 голів.

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