Визначилися півфіналісти Ліги націй

За підсумками групового етапу Ліги націй Італія, Бельгія, Франція та Іспанія стали півфіналістами турніру, посівши перші місця в своїх квартетах.

Вирішальні матчі, які пройдуть у форматі "фіналу чотирьох" в Італії, заплановані на жовтень 2021 року. 6-7 жовтня будуть зіграні півфінали, а фінал і поєдинок за третє місце – 10 жовтня. Жеребкування відбудеться у четвер, 3 грудня.

Нагадаємо, що чинним чемпіоном Ліги націй є Португалія, яка в фіналі мінімально обіграла Нідерланди в 2019 році (1:0). У нинішньому розіграші турніру команда, за яку виступає Кріштіану Роналду, посіла друге місце в групі з Францією, а наші суперники по Євро-2020 також стали другими, відставши на одне очко від Італії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бельгія забезпечила собі вихід у півфінал Ліги націй завдяки ефектній перемозі над Данією. Збірна Росії розгромно поступилася Сербії з рахунком 0: 5 і не вийшла в елітний дивізіон, а Іспанія забила шість сухих голів німцям і закінчила групу на першій сходинці.