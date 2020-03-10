Головна Новини
11 березня • оновлено в 00:27
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Визначилися перші чвертьфіналісти Ліги чемпіонів

Визначилися перші чвертьфіналісти Ліги чемпіонів
Поєдинки пройшли в Німеччині та Іспанії
2.3т Читати матеріал російською

Німецький "РБ Лейпциг" та італійська "Аталанта" стали першими учасниками 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Для обох команд вихід у цю стадію ЛЧ став першим в їх історії.

У повторних матчах "Лейпциг" вдома з рахунком 3:0 обіграв англійський "Тоттенхем" (перший матч 1:0), а "Аталанта" на виїзді розібралася з іспанською "Валенсією" – 4:3. (Перший матч 4:1).

У Німеччині господарі ще в першому таймі практично зняли питання про переможця. "Тоттенхем" вкрай бездарно грав в обороні, за що поплатився вже на 10-й хвилині. Вернер привільно обробив м'яч у штрафній і пробив без опору, але потрапив у Дайера.

Лейпциг - Тоттенхем

Лейпциг - Тоттенхем

Увесь захист англійців перетворився в глядачів, нерухомо спостерігаючи, як Вернер сам же підібрав за півметра від штрафної і відкотив під удар Забітцеру. Марсель технічно запустив м'яч у нижній кут, направивши його по траєкторії, яка оминула Льоріса – 1:0.

Забивши гол, "Лейпциг" продовжив знищувати підопічних Моуріньо. На 19-й хвилині точний удар Вернера був скасований через офсайд, а ось на 21-й хвилині Забітцер зробив дубль за правилами.

Лейпциг - Тоттенхем

Лейпциг - Тоттенхем

Ор'є подарував м'яч Анхеліньо. Хосе дуже акуратно накинув на ближній кут воротарського. Забітцер прискорився до створу і зіграв головою на випередження, проткнувши м'яч під штангу. Льоріс встиг зреагувати, але дістав круглого вже за лінією – 2:0.

Лейпциг - Тоттенхем

Лейпциг - Тоттенхем

Ефектну крапку поставив Форсберг, який вийшов на заміну на 87-й хвилині, і першим же дотиком забив гол – 3:0.

Лейпциг - Тоттенхем

Лейпциг - Тоттенхем

Лейпциг - Тоттенхем

Лейпциг - Тоттенхем

"РБ Лейпциг" Німеччина – "Тоттенхем" Англія 3:0 (2:0, 1:0)

Голи: 1: 0 – 10 Забітцер, 2: 0 – 21 Забітцер, 3: 0 – 87 Форсберг.

РБ Лейпциг – Гулачі, Мукіеле (Адамс, 56), Хальстенберг, Клостерманн, Анхеліньо, Лаймер, Забітцер (Форсберг, 87), Нкунку (Айдара, 59), Упамекано, Шик, Вернер.

Тоттенхем – Льоріс, Орье (Феган-Уолкотт, 90), Алдервейрелд, Танганга, Аллі, Уінкс, Лукас Моура, Сессеньон, Ламела, Ло Чельсо (Жедсон Фернандеш, 80), Дайер.

Попередження: Сессеньон (34), Уінкс (45), Лаймер (50), Танганга (68), Аллі (70), Забітцер (71).

Перший матч – 1:0.

За схожим сценарієм розгорталася гра в Іспанії, де "Аталанта", тримаючи в розумі домашню перемогу 4:1, включила енергозберігаючий режим, при цьому легко закотивши 2 м'ячі.

Рахунок був відкритий уже на 3-й хвилині, коли Ілічіч із пенальті переграв Сіллессена. Через 20 хвилин господарі відіграли один м'яч. Після перерви команди вирішили відмовитися від захисту, і влаштували справжню гольову феєрію, забивши на двох 5 м'ячів. На підсумковому результаті це не відобразилося.

Валенсія - Аталанта

Валенсія - Аталанта

Валенсія - Аталанта

Валенсія - Аталанта

Валенсія - Аталанта

Валенсія - Аталанта

Валенсія - Аталанта

Валенсія - Аталанта

Валенсія - Аталанта

Валенсія - Аталанта

"Валенсія" Іспанія – "Аталанта" Італія 3:4 (1:2, 2:2)

Голи: 0:1 – 3, пенальті Ілічич, 1:1 – 21 Гамейро, 1:2 – 43, пенальті Ілічич, 2:2 – 51 Гамейро, 3:2 – 67 Ферран Торрес, 3:3 – 71 Ілічич, 3:4 – 82 Ілічіч.

Валенсія – Сіллессен, Васс, Діакабі (Гедеш, 46), Гайя, Кондогбiа, Коклен (Черишев, 74), Солер, Парехо, Ферран Торрес, Родріго (Флоренці, 79), Гамейро.

Аталанта – Спортьелло, Хатебур, Паломіно, Кальдара, Госенс, Гомес (Малиновський, 78), де Рон (Сапата, 45), Ілічіч, Фройлер, Пашаліч (Тамез, 83), Гімшіті.

Попередження: Коклен (33), Діакабі (42), Кондогбiа (58), Васс (64), Фройлер (85).

Перший матч – 1: 4.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА розглядає варіант припинення проведення матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи через коронавiрус. Обидва турніри можуть бути перервані на стадії 1/4 фіналу.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Ліга чемпіонів
Теги
ФК Валенсія ФК Аталанта Тоттенхем Хотспур
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Лос-Анджелес Лейкерс
VS
Бруклин Нетс
Победа Лос-Анджелеса с форой в -11,5 очка
1.97 Сделать ставку
Голден Стэйт Уорриорз
VS
Лос-Анджелес Клипперс
Победа Лос-Анджелеса с форой в -10,5 очка
1.86 Сделать ставку
Портленд Трэйл Блэйзерс
VS
Финикс Санс
Победа Портленда с форой в -4,5 очка
1.89 Сделать ставку
Вашингтон Уизардз
VS
Нью-Йорк Никс
Тотал больше 115,5 очков Вашингтона
1.93 Сделать ставку
Динамо
VS
Александрия
Победа гостей с форой (+1,5)
1.70 Сделать ставку
Йени Малатьяспор
VS
Трабзонспор
Хозяева не проиграют
1.82 Сделать ставку
Сочи
VS
Оренбург
Победа хозяев
1.915 Сделать ставку
Филадельфия
VS
Бостон
Тотал больше 5,5 гола
1.98 Сделать ставку
Ванкувер
VS
Айлендерс
Тотал меньше 5,5 гола
1.81 Сделать ставку
Торонто
VS
Тампа-Бэй
Победа гостей
2.30 Сделать ставку