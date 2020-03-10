Німецький "РБ Лейпциг" та італійська "Аталанта" стали першими учасниками 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Для обох команд вихід у цю стадію ЛЧ став першим в їх історії.

У повторних матчах "Лейпциг" вдома з рахунком 3:0 обіграв англійський "Тоттенхем" (перший матч 1:0), а "Аталанта" на виїзді розібралася з іспанською "Валенсією" – 4:3. (Перший матч 4:1).

У Німеччині господарі ще в першому таймі практично зняли питання про переможця. "Тоттенхем" вкрай бездарно грав в обороні, за що поплатився вже на 10-й хвилині. Вернер привільно обробив м'яч у штрафній і пробив без опору, але потрапив у Дайера.

Лейпциг - Тоттенхем

Увесь захист англійців перетворився в глядачів, нерухомо спостерігаючи, як Вернер сам же підібрав за півметра від штрафної і відкотив під удар Забітцеру. Марсель технічно запустив м'яч у нижній кут, направивши його по траєкторії, яка оминула Льоріса – 1:0.

Забивши гол, "Лейпциг" продовжив знищувати підопічних Моуріньо. На 19-й хвилині точний удар Вернера був скасований через офсайд, а ось на 21-й хвилині Забітцер зробив дубль за правилами.

Лейпциг - Тоттенхем

Ор'є подарував м'яч Анхеліньо. Хосе дуже акуратно накинув на ближній кут воротарського. Забітцер прискорився до створу і зіграв головою на випередження, проткнувши м'яч під штангу. Льоріс встиг зреагувати, але дістав круглого вже за лінією – 2:0.

Лейпциг - Тоттенхем

Ефектну крапку поставив Форсберг, який вийшов на заміну на 87-й хвилині, і першим же дотиком забив гол – 3:0.

Лейпциг - Тоттенхем

Лейпциг - Тоттенхем

"РБ Лейпциг" Німеччина – "Тоттенхем" Англія 3:0 (2:0, 1:0)

Голи: 1: 0 – 10 Забітцер, 2: 0 – 21 Забітцер, 3: 0 – 87 Форсберг.

РБ Лейпциг – Гулачі, Мукіеле (Адамс, 56), Хальстенберг, Клостерманн, Анхеліньо, Лаймер, Забітцер (Форсберг, 87), Нкунку (Айдара, 59), Упамекано, Шик, Вернер.

Тоттенхем – Льоріс, Орье (Феган-Уолкотт, 90), Алдервейрелд, Танганга, Аллі, Уінкс, Лукас Моура, Сессеньон, Ламела, Ло Чельсо (Жедсон Фернандеш, 80), Дайер.

Попередження: Сессеньон (34), Уінкс (45), Лаймер (50), Танганга (68), Аллі (70), Забітцер (71).

Перший матч – 1:0.

За схожим сценарієм розгорталася гра в Іспанії, де "Аталанта", тримаючи в розумі домашню перемогу 4:1, включила енергозберігаючий режим, при цьому легко закотивши 2 м'ячі.

Рахунок був відкритий уже на 3-й хвилині, коли Ілічіч із пенальті переграв Сіллессена. Через 20 хвилин господарі відіграли один м'яч. Після перерви команди вирішили відмовитися від захисту, і влаштували справжню гольову феєрію, забивши на двох 5 м'ячів. На підсумковому результаті це не відобразилося.

Валенсія - Аталанта

Валенсія - Аталанта

Валенсія - Аталанта

Валенсія - Аталанта

Валенсія - Аталанта

"Валенсія" Іспанія – "Аталанта" Італія 3:4 (1:2, 2:2)

Голи: 0:1 – 3, пенальті Ілічич, 1:1 – 21 Гамейро, 1:2 – 43, пенальті Ілічич, 2:2 – 51 Гамейро, 3:2 – 67 Ферран Торрес, 3:3 – 71 Ілічич, 3:4 – 82 Ілічіч.

Валенсія – Сіллессен, Васс, Діакабі (Гедеш, 46), Гайя, Кондогбiа, Коклен (Черишев, 74), Солер, Парехо, Ферран Торрес, Родріго (Флоренці, 79), Гамейро.

Аталанта – Спортьелло, Хатебур, Паломіно, Кальдара, Госенс, Гомес (Малиновський, 78), де Рон (Сапата, 45), Ілічіч, Фройлер, Пашаліч (Тамез, 83), Гімшіті.

Попередження: Коклен (33), Діакабі (42), Кондогбiа (58), Васс (64), Фройлер (85).

Перший матч – 1: 4.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА розглядає варіант припинення проведення матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи через коронавiрус. Обидва турніри можуть бути перервані на стадії 1/4 фіналу.

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