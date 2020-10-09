Визначилися фіналісти плей-оф за потрапляння в групу з Україною на Євро-2020

Михайло Морозов Футбол 09:40, 9.10.2020

Останнім учасником групи C на Євро-2020, в яку вже потрапили Нідерланди, Україна та Австрія, стане переможець пари ГрузіяПівнічна Македонія.

Ці збірні вийшли у фінальний матч плей-оф шляху D, тріумфатор якого за підсумками жеребкування чемпіонату Європи потрапить у квартет з нашою збірною. На стадії 1/2 фіналу Грузія мінімально здолала Білорусь (1:0), а Північна Македонія впоралася з Косово (2:1). Вирішальний поєдинок між командами відбудеться 12 листопада.

Відзначимо, що в групу з Україною могла потрапити Румунія, якби виграла плей-оф шляху A. Однак ще в півфіналі вона поступилася Ісландії з рахунком 1:2 і втратила шанс вийти на чемпіонат Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше УЄФА опублікував новий розклад нашої збірної на Євро-2020, яке було перенесено на літо 2021 року через пандемії коронавірусу.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Єрмак сказав, чому не потрібно звинувачувати росіян "у всіх нещастях"

ДБР зобов'язали відкрити справу проти Ситника через невиконання рішення КСУ

Підвищення зарплати вчителям відкладається – МОН

Зеленська зустрілася з Кейт Міддлтон: які вбрання обрали перша леді та герцогиня

В Україні за добу виявили понад 5,8 тисячі випадків COVID-19: статистика МОЗ на 9 жовтня