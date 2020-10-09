Визначилися фіналісти плей-оф за потрапляння в групу з Україною на Євро-2020

Останнім учасником групи C на Євро-2020, в яку вже потрапили Нідерланди, Україна та Австрія, стане переможець пари Грузія – Північна Македонія.

Ці збірні вийшли у фінальний матч плей-оф шляху D, тріумфатор якого за підсумками жеребкування чемпіонату Європи потрапить у квартет з нашою збірною. На стадії 1/2 фіналу Грузія мінімально здолала Білорусь (1:0), а Північна Македонія впоралася з Косово (2:1). Вирішальний поєдинок між командами відбудеться 12 листопада.

Відзначимо, що в групу з Україною могла потрапити Румунія, якби виграла плей-оф шляху A. Однак ще в півфіналі вона поступилася Ісландії з рахунком 1:2 і втратила шанс вийти на чемпіонат Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше УЄФА опублікував новий розклад нашої збірної на Євро-2020, яке було перенесено на літо 2021 року через пандемії коронавірусу.