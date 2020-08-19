Визначилися фіналісти Ліги чемпіонів

Німецька "Баварія", обігравши французький "Ліон" в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, стала другим фіналістом турніру. Зустріч на порожньому стадіоні Жозе Альваладе завершилася з рахунком 3:0.

Через пандемію коронавiрусу на цій стадії Ліги чемпіонів команди проводять по одному матчу на нейтральному полі в Португалії.

Суперником мюнхенців у фіналі буде французький ПСЖ, який напередодні обіграв РБ "Лейпциг". Вирішальний матч запланований на 23 серпня.

"Баварія" не зазнала жодних труднощів із гостями з Франції, незважаючи на впевнену гру "Ліона" в дебюті зустрічі. На 17-й хвилині Токо-Екамбі повинен був забивати, але його удар із 2 метрів потрапив у штангу.

А в наступній же атацi Гнабрі показав гравцям "Ліона", як це робиться. Серж прийняв м'яч на правому фланзі, на швидкості пробіг уздовж лінії штрафного і потужним ударом зробив рахунок 1:0.

Подвоїв перевагу номінальних гостей на 33-й хвилині все той же Гнабрі. 25-річний хавбек збірної Німеччини опинився в потрібному місці в потрібний час і після сейва Лопеша від удару Левандовськи, увігнав круглого в ворота – 2:0.

Після перерви німецькі гравці впевнено контролювали хід гри, не дозволивши опонентам нічого зробити в атаці.

Ефектну крапку в матчі на 88-й хвилині поставив Роберт Левандовскі – 3:0.

"Ліон" Франція – "Баварія" Німеччина 0:3 (0:2, 0:1)

Голи: 0:1 – 18 Гнабрі, 0:2 – 33 Гнабрі, 0:3 – 88 Левандовскі.

Ліон – Антоні Лопеш, Денайер, Марсело, Марсал (Шеркі, 73), Дюбуа (Тете, 67), Бруно Гімараес (Тіаго Мендес, 46), Какре, Ауар, Корне, Депа (Дембеле, 58), Токо-Екамбі (Рен -Аделаід, 67).

Баварія – Нойер, Боатенг (Зюле, 46), Алаба, Кіммі, Алькантара (Толіссо, 82), Девіс, Горетцка (Павар, 82), Перішич (Коман, 63), Гнабрі (Коутіньйо, 75), Левандовскі, Мюллер.

Попередження: Марсело (35), Марсал (42), Тіаго Мендес (86).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в півфіналі "Ліон" сенсаційно обіграв англійський "Манчестер Сіті" з рахунком 3:1. "Баварія" в своїй грі 1/2 фіналу знищила "Барселону" (2:8).