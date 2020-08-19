Визначилися фіналісти Ліги чемпіонів

Німецька "Баварія", обігравши французький "Ліон" в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів, стала другим фіналістом турніру. Зустріч на порожньому стадіоні Жозе Альваладе завершилася з рахунком 3:0.

Через пандемію коронавiрусу на цій стадії Ліги чемпіонів команди проводять по одному матчу на нейтральному полі в Португалії.

Суперником мюнхенців у фіналі буде французький ПСЖ, який напередодні обіграв РБ "Лейпциг". Вирішальний матч запланований на 23 серпня.

"Баварія" не зазнала жодних труднощів з гостями з Франції, незважаючи на впевнену гру "Ліона" в дебюті зустрічі. На 17-й хвилині Токо-Екамбі повинен був забивати, але його удар з 2 метрів потрапив в штангу.

А в наступній же атакеГнабрі показав гравцям "Ліона", як це робиться. Серж прийняв м'яч на правому фланзі, на швидкості пробіг уздовж лінії штрафної і потужним ударом зробив рахунок 1: 0.

Подвоїв перевагу номінальних гостей на 33-й хвилині все той же Гнабрі. 25-річний хавбек збірної Німеччини виявився в потрібному місці в потрібний час і після сейва Лопеша від удару Левандовськи, увігнав круглого в ворота – 2: 0.

Після перерви німецькі гравці впевнено контролювали хід гри, не дозволивши опонентам нічого зробити в атаці.

Ефектну крапку в матчі на 88-й хвилині поставив Роберт Левандовскі – 3: 0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в півфіналі "Ліон" сенсаційно обіграв англійський "Манчестер Сіті" з рахунком 3: 1. "Баварія" в своїй грі 1/2 фіналу знищила "Барселону" (2: 8).

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