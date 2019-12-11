Визначилися 14 із 16 учасників плейоф Ліги чемпіонів

Після матчів першого ігрового дня 6-го туру Ліги чемпіонів УЄФА визначилися 14 з 16 команд-учасниць 1/8 фіналу турніру.

"Валенсія" святкує вихід у 1/8 фіналу ЛЧ

У вівторок найцікавіший розклад був у групі G, де розв'язка виявилася драматичною. Завдяки камбеку "Ліона" в кінцівці матчу проти "Лейпцига" російський "Зеніт" залишився без єврокубків навесні.

У такий спосіб право зіграти в плейоф Ліги чемпіонів вже заслужили: ПСЖ, "Реал", "Баварія", "Тоттенгем", "Манчестер Сіті", "Ювентус", "Ліверпуль", "Наполі", "Барселона", "Боруссія" Д, "Лейпциг", "Ліон", "Валенсія" і "Челсі".

Залишилися нерозіграними дві путівки, власники яких визначаться в середу, 11 грудня. На одну з них претендують донецький "Шахтар", "Динамо" (Загреб) і "Аталанта". А за другу поведуть заочну боротьбу мадридський "Атлетіко" і "Баєр".

Як повідомляв OBOZREVATEL, чемпіон України "Шахтар" прийматиме в середу "Аталанту". Матч відбудеться в Харкові на ОСК "Металіст". Початок – о 19:55.

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