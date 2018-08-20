Визначено найкращу іміджеву подію в історії України

Чемпіонат Європи з футболу 2012 року був головною подією, що позитивно вплинула на імідж України, вважає майже кожен четвертий українець (23%).

Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією в сфері маркетингових досліджень Kantar TNS у липні 2018 року.

Водночас 21% респондентів назвали Євромайдан 2014 року найпозитивнішою для іміджу України подією за останні 25 років. Майдан 2004 року таким вважають 4% опитаних.

На думку 15% українців, найбільш позитивно на імідж України вплинуло проведення пісенного конкурсу "Євробачення" в 2017 році, для 6% такою подією було "Євробачення" 2005 року, а для 7% – прийняття Конституції в 1996 році.

Здобуття Україною незалежності вважає найбільш позитивною для іміджу країни подією 0,2% опитаних.

Нагадаємо, ЧЄ з футболу проводився в Україні з 8 червня по 1 липня 2012 року. Переможцем турніру стала збірна Іспанії, яка в фіналі розгромила італійців (4:0).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 травня 2018 року на головній арені Євро-2012 НСК "Олімпійський" відбувся фінал футбольної Ліги чемпіонів, в якому мадридський "Реал" у драматичній боротьбі обіграв "Ліверпуль".