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3 грудня • оновлено в 14:24
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Визначений найкращий гол року в Україні – опубліковано відео

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2 грудня за підтримки Української асоціації футболу (УАФ) і Всеукраїнської асоціації футболістів-професіоналів відбулася церемонія нагородження "Футбольні зірки України 2019".

В одній із номінацій був визначений найкращий гол року в Україні. Вболівальники могли ознайомитися з 11 голами-претендентами на Facebook-сторінці УАФ і проголосувати за улюблений за допомогою SMS. Неймовірний дальній удар приніс перемогу Надії Іванченко з жіночої збірної України до 17 років.

Футбольні зірки України 2019

Футбольні зірки України 2019

УАФ

М'яч, забитий нею у ворота Сербії, випередив гарматний постріл Сидорчука у ворота "Шахтаря" і сольний прохід Цітаішвілі у фіналі Чемпіонату світу до 20 років.

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Визначився володар "Золотого м'яча"-2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, в чемпіонаті Південної Кореї трапився курйозний епізод, який місцеві вболівальники вже охрестили "фейлом століття".

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Особа
Сергій Сидорчук
Місце
Україна Київ
Тег
жіноча збірна України з футболу
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