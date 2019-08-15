"Виявиться несподіваним": відомий журналіст висловився про нового тренера "Динамо"

Керівництво київського "Динамо" навряд чи вже прийняло рішення щодо наступника Олександра Хацкевича, якого напередодні було звільнено з поста головного тренера.

Таку думку висловив відомий український спортивний журналіст, головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков. Він закликав вболівальників скептично ставитися до інформації про те, що новим наставником команди 100% стане нинішній спортивний директор "Динамо" Олексій Михайличенко.

Артем Франков

"Ви знаєте, трохи втомився від балаканини з приводу нового головного тренера "Динамо". Не факт, що там все вирішено. Всього лише потрібно дочекатися рішення. І не дивуйтеся, якщо раптом вибір виявиться несподіваним!" – написав Франков в своєму офіційному Telegram-каналі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними ЗМІ, Ігор Суркіс прийняв рішення про призначення Олексія Михайличенка головним тренером "Динамо", про що повинно бути оголошено вже 15 серпня.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!