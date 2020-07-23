Віцепрезидента УАФ довічно усунули від футболу – ЗМІ

Михайло Морозов Футбол 16:34, 23.07.2020

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (УАФ) довічно відсторонив президента "Агробізнесу" та за сумісництвом віцепрезидента УАФ Олега Собуцького від футболу за побиття арбітра Юрія Іванова.

Як повідомляє видання Tribuna, крім того, його клуб має виплатити 500 тисяч гривень штрафу за інцидент, який стався після домашнього матчу Першої ліги проти "Миная"

Нагадаємо, що в своєму рапорті суддя Іванов звинуватив Собуцького в рукоприкладстві, проте президент "Агробізнесу" свою провину не визнав. Він заявив, що, навпаки, стримував розлючену публіку, яка могла зробити з арбітра "просто купу м'яса".

Як повідомляв OBOZREVATEL, союз воїнів АТО Волочищини написав звернення, в якому заявив, що Іванова побив один із побратимів організації.

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