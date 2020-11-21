Віцепрезидент УАФ висловився про долю матчу Швейцарія – Україна

Максим Іншаков Футбол 11:21, 21.11.2020 Оновлено: 11:37, 21.11.2020

Віцепрезидент Української асоціації футболу (УАФ) Юрій Запісоцький пояснив, як проходитиме розгляд в Європейському футбольному союзі обставин скасування матчу Ліги націй Швейцарія – Україна.

За словами чиновника, спершу за справу візьметься перша інстанція УЄФА.

"Розглядатиме апеляційний комітет УЄФА, як перша інстанція. Це процедура, яка відповідає дисциплінарним правилам УЄФА в разі, якщо справа вимагає невідкладного розгляду. Це рішення може бути апеляційно оскаржене в Спортивному арбітражному судi CAS у Лозанні. Чи буде воно оскаржене? Залежатиме від рішення УЄФА", – заявив Запісоцький в ефірі телеканалу "Футбол".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 листопада головний лікар кантону Люцерн відправив нашу команду на карантин і скасував зустріч Швейцарія – Україна.

Пізніше він пояснив своє рішення, а глава Швейцарського футбольного союзу заявив, що цей матч неможливо зіграти 2021 року і назвав два варіанти виходу з цієї ситуації.

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