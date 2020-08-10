Віце-президент "Динамо" залишає клуб – ЗМІ

Віце-президент київського "Динамо" Євген Красніков залишає столичний клуб.

Про це повідомив відомий спортивний журналіст, ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик.

"Красніков припиняє співпрацю з "Динамо". Внаслідок того, що у нього з'явилася нова історія в Харкові – під назвою ФК "Метал". Він зараз дуже ретельно працює над цим проектом. З приводу "Динамо". Шкода. Красніков працював, привіз непоганих футболістів. Але не завжди все вирішується на футбольному полі. Є певні моменти. Мені здається, Хацкевич упереджено ставився до цих футболістів, не даючи їм можливості розкритися. Можливо, якби Красніков знав раніше, що Луческу прийде в "Динамо", то була б якась співпраця", – заявив представник ЗМІ.

Зазначимо, що Євген Красніков почав роботу в "Динамо" в серпні 2018 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Профутбол" опублікував ексклюзивне відео залаштунки першого матчу "Динамо" під керівництвом Луческу.