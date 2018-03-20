Витратний матеріал: у Росії опустилися до образ ісландців через бойкот ЧС-2018

Голова комітету Державної думи з фізичної культури, спорту, туризму і у справах молоді Михайло Дегтярьов образливо висловився на адресу чиновників з Ісландії. Таким чином парламентарій відреагував на наміри дипломатів самої північної країни Європи бойкотувати чемпіонат світу з футболу 2018 року в РФ.

"Можна тільки поспівчувати ісландським чиновникам, вони б із задоволенням вболівали за свою збірну. Сумно, що Ісландію втягують в інформаційну і політичну війну проти Росії в якості витратного матеріалу. Хотілося б побажати владі Ісландії при прийнятті рішень керуватися своїми, а не чужими національними інтересами" , - наводить слова Дегтярьова "Спорт-Экспресс".

Як повідомляв "Обозреватель", Великобританія заявив про бойкот чемпіонату світу з футболу в Росії в зв'язку з отруєнням екс-шпигуна РФ Сергія Скрипаля. Крім того, за масову відмову учасників Мундіалю від поїздки до РФ виступив президент України Петро Порошенко.