Витівки Путіна не забуті: в США приготували Росії подлянку перед ЧС-2018

Члени Палати представників Конгресу США внесли на розгляд двопартійну резолюцію по Росії. У ній засуджуються порушення міжнародних законів і відхід від цінностей ФІФА напередодні чемпіонату світу з футболу, який пройде в РФ.

Авторами документа є республіканка з Флориди Ілеана Рос-Лехтінен і демократка з Огайо Марсі Каптур, передає "Голос Америки".

У число зазначених фактів порушень, включених до резолюції, увійшли насильницьке вторгнення в Україну; добре задокументовані випадки порушення прав людини; арешт і відправка в тюрму політичних активістів і журналістів.

"У міру того, як увага всього світу звертається до чемпіонату в Росії, який повинен зібрати мільярди глядачів на всій планеті, наша резолюція ясно демонструє, що Конгрес не забув здійснювану Росією триваючу кампанію дезінформації, втручання у вибори, попрання прав людини і насильство в різних точках світу, - наводяться в прес-релізі слова Каптур.

Конгресвумен вважає, що США зобов'язані об'єднатися проти сил тиранії і не підривати ефективність глобальних санкцій щодо Росії за допомогою напливу туристів, який, "швидше за все, піде на користь лише багатим олігархам - друзям Путіна".

"У той момент, коли увага світу буде сфокусовано на Росії, нам потрібно постаратися обов'язково зробити так, щоб режим Путіна відповідав (за свої дії), і закликати ФІФА змінити свої правила, щоб диктатори більше не могли удостоюватися проведення престижних заходів, які створюють для їх клептократичних режимів видимість законності", - продовжує Рос-Лехтінен.

Ініціативу обох жінок-політиків підтримав член комітету нижньої палати з міжнародних справ, конгресмен-демократ Еліот Енгел.

"Коли мова заходить про наше загальне враження від самого популярного в світі виду спорту, ми можемо зробити набагато більше, ніж винагороджувати небезпечну і безвідповідальну поведінку (влади) Росії у вигляді надання їм честі стати господарями чемпіонату світу. Ця двопартійна резолюція ясно дає зрозуміти, що насильницькі і агресивні дії Росії не будуть забуті або прикрашені. Світова спільнота повинна надати протидію Путіну і його поплічникам", - сказано в його заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путіна застали зненацька перед ЧС-2018.