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Віталій Кличко передбачив результат фіналу Ліги чемпіонів

1.8тЧитати новину російською

Мер Києва Віталій Кличко впевнений, що основний час в фінальному матчі Ліги чемпіонів між "Ліверпулем" і мадридським "Реалом" завершиться внічию.

"Буде нічия 3:3. Принаймні, отримаємо задоволення голами", - зазначив Віталій Володимирович в інтерв'ю прес-службі УЄФА.

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"Бити ногами": брати Клички покомизитися перед фіналом Ліги чемпіонів в Києві

Раніше Віталій Кличко розповів про прокол УЄФА перед фіналом Ліги чемпіонів в Києві.

Нагадаємо, що мадридський "Реал" і "Ліверпуль" в суботу, 26 травня, на полі НСК "Олімпійський" в Києві визначать переможця цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів. Початок о 21:45.

Крім того, Зідан зробив відверте зізнання про фінал Ліги чемпіонів.

Пізніше з'явився прогноз Андрія Шевченка на вирішальну гру ЛЧ.

Читайте всі новини по темі "фінал Ліги чемпіонів" на сайті "Обозреватель".

Теми
фінал Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів
Особа
Віталій Кличко
Місце
УкраїнаКиїв
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