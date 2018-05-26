Віталій Кличко передбачив результат фіналу Ліги чемпіонів

Мер Києва Віталій Кличко впевнений, що основний час в фінальному матчі Ліги чемпіонів між "Ліверпулем" і мадридським "Реалом" завершиться внічию.

"Буде нічия 3:3. Принаймні, отримаємо задоволення голами", - зазначив Віталій Володимирович в інтерв'ю прес-службі УЄФА.

Раніше Віталій Кличко розповів про прокол УЄФА перед фіналом Ліги чемпіонів в Києві.

Нагадаємо, що мадридський "Реал" і "Ліверпуль" в суботу, 26 травня, на полі НСК "Олімпійський" в Києві визначать переможця цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів. Початок о 21:45.

Крім того, Зідан зробив відверте зізнання про фінал Ліги чемпіонів.

Пізніше з'явився прогноз Андрія Шевченка на вирішальну гру ЛЧ.