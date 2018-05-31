Вистачило на 25 хвилин: тренер збірної Росії безглуздо виправдався після ганебної гри

Збірна Росії з футболу провела товариський матч зі збірною Австрії напередодні домашнього ЧС. Підопічні Станіслав Черчесова ганебно поступилися з рахунком 0:1 .

Після матчу головний тренер росіян безглуздо виправдовував гру своїх підопічних.

На питання "Як вам збірна Австрії?" журналіст отримав відповідь-кліше з дивним закінченням.

"У них є гравці, які можуть індивідуально результат вирішити, так і вийшло. Але 25 хвилин наш план працював ідеально, поки ми були свіжі", - наводить слова Черчесова Чемпионат.сom.

Австрія - Росія РФС

Австрія - Росія РФС

Нагадаємо, гол суперники забив на 28 хвилині. На той час запас свіжості якраз, на жаль, вичерпався.

Варто відзначити, що збірна Росії не завдала жодного удару в площину воріт австрійців.

"Ми якісно працюємо над пресингом. Потрібно тільки, щоб перспективні відбори логічно закінчувалися ударами. Футболісти, які вийшли, додали динаміку. Але є нюанси пресингу, які вони ще повинні переймати", - резюмував Черчесов.

Австрія - Росія РФС

Австрія - Росія РФС

Наступний матч російська команда проведе п'ятого червня в Москві проти збірної Туреччини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в адміністрації президента РФ показали справжню "стурбованість" справами збірної перед домашнім ЧС.