Висловили претензії: стало відомо про конфлікт в "Динамо"

Після невдалого матчу з "Зорею" футболісти "Динамо" влаштували з'ясування відносин в роздягальні команди, стверджує журналіст Ігор Циганик

"Після гри з "Зорею" в роздягальні "Динамо" була досить серйозна розмова між футболістами і тренерським штабом, а також футболістами між собою. Було все непросто, і деякі футболісти висловили свої претензії тренерському штабу. Мовляв, вони не зовсім розуміють, як їм готуватися до поєдинків, і що від них вимагає тренер ", - повідомив Циганик в ефірі свого Youtube-каналу.

Якщо при минулому тренерi від них була потрібна зовсім одна гра, то зараз до них пред'являються зовсім інші вимоги.

"Михайличенко зовсім по іншому будує гру, ніж Хацкевич. Він будує вихід з оборони через довгий пас. Потрібно добігати діставати цей м'яч, для цього потрібно бути дуже добре функціонально підготовленим. Команда пройшла складний етап, коли були дворазові тренування і зараз йде робота над "фізикою". Як наслідок - провал у другому таймі матчу з "Зорею", що виник на тлi цих величезних навантажень", - підсумував Циганик.

Нагадаємо, що матч 6-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі "Зоря" - "Динамо" завершився з рахунком 2: 2.

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