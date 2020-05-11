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11 травня • оновлено в 13:42
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Вище за "Лужники": "Донбас Арена" увійшла у двадцятку найкращих стадіонів світу

1.9т
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Українська "Донбас Арена", яка розташована в окупованому Росією Донецьку, з 9,4 тисячі голосів посіла 18-те місце в рейтингу найкращих стадіонів світу за версією видання Marca.

На сайті інформагентства з'явилися результати голосування, в якому взяли участь 14 мільйонів осіб. Найкращою ареною світу був обраний Каїрський міжнародний стадіон, на якому свої домашні матчі проводить "Аль-Ахлі" (124,4 тисячі голосів). На другій і третій позиціях розмістилися два іспанські стадіони – мадридський "Сантьяго Бернабеу" (54,4 тисячі голосів) і барселонський "Камп Ноу" (32,1 тисячі голосів).

"Донбас Арена"

"Донбас Арена"

Донпрес

Десятка найкращих арен виглядає наступним чином:

1. Каїрський міжнародний стадіон ("Аль-Ахлі") – 124,4 тисячі голосів;

2. "Сантьяго Бернабеу" ("Реал Мадрид") – 54,4 тисячі голосів;

3. "Камп Ноу" ("Барселона") – 32,1 тисячі голосів;

4. "Сан Мамес" ("Атлетик" Більбао) – 25,7 тисячі голосів;

5. "Монументаль де Чилі" ("Коло-Коло") – 23,5 тисячі голосів;

6. "Ванда Метрополітан" ("Атлетіко Мадрид") – 22,2 тисячі голосів;

7. "Ла Бомбонера" ("Бока Хуніорс") – 20,5 тисячі голосів;

8. "Енфілд" ("Ліверпуль") – 18,9 тисячі голосів;

9. "Сигнал Ідуна Парк" ("Боруссія" Дортмунд) – 15,6 тисячі голосів;

10. Олімпійський стадіон в Тунісі ("Есперанс") – 14,3 тисячі голосів.

Зазначимо, що "Донбас Арена" опинилася вище від багатьох знаменитих стадіонів, на яких свої домашні матчі проводять такі гранди, як "Баварія", "Челсі", "Ювентус", ПСЖ. Московські "Лужники" посіли 34-те місце – 1,5 тисячі голосів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в середині квітня блогер Віконста, який проживає в окупованому Росією Донецьку, показав, як виглядає "Донбас Арена" і прилегла до неї місцевість після майже шести років війни.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Місце
Україна Донецьк
Тег
Донбас Арена
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ttt tt
ttt tt
А на первую десятку денег не хватило? Дешевые победы для дешевых людей
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1
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Донбасс Арену вы пpocрали вместе с Донбассом
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Шматок Сергій
Шматок Сергій
Кристина Cтефанова, а русские засрали, как ты, шапокляк, засераешь из рыги киевский сайт, превратили цветущий регион в серую зону с комендантским часом, подвалами и распилом заводов на металлолом. сейчас на Донбас-арене русские бараны пасутся, своих пастбищ не хватает на раисии. Или нам по примеру русских сравнять Донецк с землёй, как Грозный?
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Alex Mak
Alex Mak
Кристина Cтефанова, туда прийшло таке бидло як ти.
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западенский рогуль
западенский рогуль
Вот там наверное Зеленский будет колокол устанавливать.?
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