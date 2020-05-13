Вирок Кокоріну і Мамаєву скасований

Вирок російським футболістам Олександру Кокоріну і Павлу Мамаєву відправлений на перегляд, зважаючи на істотні порушення закону.

Кокорін (зліва) і Мамаєв МК

Засуджені на різні терміни позбавлення волі і вже після відбуття покарання футболісти вимагали переглянути вирок, винесений Мосміськсудом.

Другий касаційний суд загальної юрисдикції ухвалив скасувати вирок і направив його на новий розгляд у Мосміськсуд.

Судова колегія розглянула скарги адвокатів на апеляційний вирок і скасувала його через суттєвi порушення.

За словами адвокатів, це відбулося через те, що Олександра Кокоріна визнали винним в епізоді з Соловчуком, хоча він стояв осторонь і не брав участі в бійці. Також не дана оцінка висловлюванням Пака, які могли спровокувати Кокоріна, повідомляє Telegram-канал Mash.

Відзначимо, що футболісти провели в колонії, куди були відправлені 4 липня, 60 днів.

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