"Вирішив прилягти": епізод з "симуляцією року" сполохав мережу

Курйозний епізод стався в матчі 1/4 фіналу Кубка португальської ліги між "Спортінгом" і "Портімоненсе" (4:2).

Півзахисник "Спортінга" Яннік Боласі був несправедливо вилучений з поля. В кінці першого тайму 30-річний конголезець отримав м'яч і почав обводити захисника. Той раптом впав на газон, тримаючись за обличчя, хоча не було навіть торкання. Суддя прийняв рішення вилучити Боласі з поля.

👀 So I Got Sent Off For This Today SMH 🤦♂️ Sign Him Up For Hollywood🎭😂 ... I'm Just Happy The Team Got The WIN😏✅ Great Spirit & Fight From The Boys ... Into The Semi Finals Now 💪🏿🦁💚 #YYB @Sporting_CP pic.twitter.com/HYwvDXlXuK