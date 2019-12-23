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23 грудня • оновлено в 13:07
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"Вирішив прилягти": епізод з "симуляцією року" сполохав мережу

2.1т
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Курйозний епізод стався в матчі 1/4 фіналу Кубка португальської ліги між "Спортінгом" і "Портімоненсе" (4:2).

Яннік Боласі

Яннік Боласі

ФК "Спортинг"

Півзахисник "Спортінга" Яннік Боласі був несправедливо вилучений з поля. В кінці першого тайму 30-річний конголезець отримав м'яч і почав обводити захисника. Той раптом впав на газон, тримаючись за обличчя, хоча не було навіть торкання. Суддя прийняв рішення вилучити Боласі з поля.

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Вболівальники в інтернеті назвали епізод "симуляцією року". "Чувак ще секунду намагався бігти, але зрозумів, що відстає, і вирішив прилягти", "Впав майстерно, нічого не скажеш", "Балерун! Гідний пару років дивитися футбол тільки по телевізору!" – пишуть користувачі в коментарях.

Боласі після матчу пожартував: "Підпишіть його (суперника) в Голлівуд. А я просто щасливий, що команда виграла. Хороший дух і боротьба від хлопців. Ми в півфіналі!"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Польщі голкіпер однієї з команд допустив неймовірно курйозний ляп, пропустивши безглуздий гол.

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Автор
Денис Карпов
Місце
Португалія
Тег
Спортінг
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