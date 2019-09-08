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8 вересня • оновлено в 12:51
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"Вирішив пожертвувати": в "ДНР" зробили гучну заяву про "Шахтар"

9.7т Читати матеріал російською

"Міністр" спорту "донецької народної республіки" Микола Тарапат заявив, що Рінат Ахметов пожертвував Донецьком, коли перевіз "Шахтар" до Києва.

"Донбас Арена"

"Донбас Арена"

BBC

"Чи повернеться "Шахтар" на "Донбас Арену"? Це залежить від Ахметова. Ми не можемо коментувати його рішення. З якихось ділових причин він вирішив пожертвувати Донецьком і перевезти клуб. Хто знає? Може бути, в майбутньому "Шахтар" зможе стати ключем до миру", - цитує Тарапата BBC.

Новини
Жителі Донецька "відреклися" від Ахметова

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Донецьку на тлі "Донбас Арени" невідома вболівальниця розгорнула прапор України. Знімок з синьо-жовтим прапором розмістив в соцмережі один з користувачів.

"Донбас Арену" відкрили влітку 2009 року. Вміщує 52 667 глядачів. До війни була домашнім стадіоном футбольного клубу "Шахтар". З початком бойових дій практично не функціонує.

Донеччани впали у відчай через те, як виглядає стадіон. Жителі Донецька засмучені тим, що стан "Донбас Арени" з кожним днем стає все сумніше

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Особа
Рінат Ахметов
Місце
Україна Донецьк
Теги
ФК Шахтар Новини ДНР
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