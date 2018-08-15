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"Віримо в себе": зірка "Динамо" висловився про вихід до плей-оф ЛЧ

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Один з героїв протистояння київського "Динамо" зі "Славією" Беньямін Вербич, який двічі відзначився голами в ворота пражан, прокоментував прохід киян в плей-оф раунд Ліги чемпіонів:

"Була важка гра рівних команд, багато боротьби, особливо в центрі поля. Ми намагалися своїм пресингом, рухом, не дати чехам зіграти в їх футбол, але всім було дуже важко через сильну спеку. Мій гол був награною комбінацією, яку ми готували ще проти "Шахтаря" і взагалі ми добре виконуємо стандарти по сезону", - сказав словенець в коментарі офіційному сайту "Динамо".

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Що стосується наступного суперника, то півзахисник "Динамо" дивиться на майбутні поєдинки з оптимізмом: "Аякс" сильніший за "Славію", але і ми віримо в себе. Вважаю, що ми додаємо з кожним матчем і думаю, що так буде і надалі".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер київського "Динамо" після перемоги над "Славією" прокоментував вихід команди в плей-офф Ліги чемпіонів.

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